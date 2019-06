Reciben documentos para Becas Integración

NUEVO LAREDO TAM.- Esta semana inició el periodo de recepción de documentación para el trámite de becas particulares denominadas Integración que proporciona el Gobierno del Estado.

Los interesados deben hacer la entrega en las oficinas del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) informó Óscar Torres, jefe del Departamento de Becas.

“El proceso de recepción de documentos es del 24 de junio al 12 de julio, aún hay tiempo suficiente para que los padres de familia, descarguen la solicitud, recaben los documentos que se solicitan en la convocatoria y puedan obtener este beneficio”, comentó.

Los padres de familia pueden descargar la solicitud en la página del gobierno del estado www.tamaulipas.gob.mx/educacion/beca-programa-integracion y reunir la documentación.

Los documentos que se solicitan, son: No ser alumnos de primer grado de primaria, no pueden ser aspirantes a esta beca, no contar con ninguna otra beca, ni tener hermanos becados, ser alumno regular y tener promedio de 9.0, entre otros.

Los porcentajes que se aplican van desde el 10 al 50 por ciento, desde nivel preescolar hasta universitario y dependen del análisis que efectúe el estudio socioeconómico.

A diferencia de otras becas, en esta no se entrega dinero o cheque alguna a los alumnos beneficiados. Por ley, cada institución privada debe becar al.5 por ciento de su población estudiantil. Para mayor información, los interesados pueden acudir a las oficinas del CREDE, al departamento de Becas en un horario de las 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

El CREDE se ubica en Privada Pedro Pérez Ibarra 4902 o comunicarse a los teléfonos 712-83-96 y 712-53-57.