Reciben ayuda psicológica mujeres violentadas

NUEVO LAREDO, TAM.- En el Hospital General “Solidaridad” en el área de urgencias, se brinda atención psicológica a las mujeres que sufren de cualquier tipo de violencia, la mayoría de los casos atendidos han sido debido al abuso sexual en adolescentes que oscilan entre los 12, 13 hasta los 15 años.

Lo anterior lo dio a conocer la psicóloga, Paula Pérez quien está encargada de este módulo, quien agregó que en estos casos se han presentado solamente mujeres, este tipo de atenciones se vienen brindado desde el mes de marzo de este año a la fecha.

“Ahorita no tengo el número de casos pero sí han sido varios los que se han atendido, pero aquí nos están apoyando lo que es la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, ellos nos están pasando algunos casos para que los atendamos”, explicó.

Añadió que se están presentando casos de violencia familiar o casos de violencia que se atienden ahí médicamente por agresiones. Los casos se incrementan más cuando hay vacaciones, porque los y las adolescentes se quedan solos en casa mientras los papás trabajan, por ello hay que tener mucho cuidado con ellos.

Destacó que cada mes varía el número de casos que se atienden en el nosocomio, incluso pueden haber muchos más casos solamente que no se denuncian, y es precisamente cuando estas jóvenes tienen que ser atendidas de inmediato sin dejar pasar tanto tiempo.

Precisó que afortunadamente de los casos que ahí se han atendido no se han presentado embarazos, pero sí van en incremento los casos de violencia intrafamiliar, es por ello que tratan de evitar que en las familia haya cualquier tipo de violencia, principalmente porque los niños crecen en ese ambiente, y es lo que van a reproducir en un futuro.

La psicóloga reveló que en este año solamente han tenido conocimiento de dos casos de feminicidios que se han presentado, cuando se presenta algún tipo de violencia, muchas víctimas no acuden a recibir servicio medico por el simple hecho de que tienen temor.

“Obviamente en el hospital se tiene que dar parte a las autoridades, al Ministerio Público, pero esto no es una denuncia, si la persona no denuncia es porque tienen miedo a los problemas o las represalias, pero eso ya es decisión de la persona, aquí se les atiende aunque la víctima no quiera interponer la denuncia”, concluyó.