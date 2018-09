Recibe Ex-A-UAT apoyo; obtendrán donativo con venta de libro

NUEVO LAREDO, TAM.- En su novena reunión, los más de 400 EX-A-UAT, contaron con la presencia de un invitado especial, el historiador local Rafael García Ortega, quien pondrá a su disposición, un libro escrito por él, sobre la historia de la UAT.

La intención de esta donación es hacer una reimpresión de aproximadamente mil ejemplares, ponerlos a la venta y recaudar fondos para seguir brindando apoyo a los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con sus colegiaturas y titulaciones.

Asimismo el Presidente de la Asociación de EX-A-UAT Baltazar Hinojosa, anunció que estarán presentes en la feria EXPOMEX, los días 14, 15 y 16 del presente mes en el stand del Consejo de Instituciones, con la finalidad de promocionar la Asociación que preside.

“Efectivamente estaremos promocionando nuestra Asociación, y esperamos que nos visiten todos los ex a UAT, y que la ciudadanía nos conozca y sepa sobre nosotros, que estamos para apoyar a nuestros jóvenes, y porque no cualquier ex a UAT que no esté con nosotros se nos una y trabaje al igual con nosotros”, expresó Baltazar Hinojosa.

Para concluir el presidente de EX-A-UAT dijo que hasta el momento tienen un promedio de 40 solicitudes para becas que se entregarían en el mes de diciembre, y las cuales se están estudiando, y 7 más para su titulación.