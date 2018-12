Rechazo al fracking afectará a Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA,TAM.-Prohibir la explotación de gas natural empleando la técnica del fracking, como lo plantea el gobierno federal, es una medida que pegara al desarrollo del sector de hidrocarburos en Tamaulipas, consideró Joaquín Hernández Correa.

“La verdad es un tema bastante delicado, esa través de fraccionar las estructuras del subsuelo y qué hay mantos de aguas dulces y saladas, cómo también petróleo y gas, que se pueden contaminar los mantos acuíferos”, señaló.

No estoy de acuerdo, porque detiene el proceso de extracción de los combustibles y de gas y se puede hacer una revisión de los extractos inferiores del sub suelo y ver que puede perjudicar y que mantos acuíferos puedes aprovechar, agregó el diputado local panista.

El Presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, destacó que la medida le pegaría a nuestro estado, porque finalmente el norte del Tamaulipas, hay muchos mantos de gas que finalmente pueden servir para el proceso de superación del estado.

Si realmente hay algo que pueda ser contaminado, pues que se busque otro lado en donde no puedas perjudicar. Pero en que no se lleve a cabo este tipo de extracción, no estoy de acuerdo, agregó más adelante.

Insistió en el hecho de que la propuesta del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador es un tema delicado que se debe de hacer con la mayor técnica posible para que se puede contaminar esta agua.

El legislador local también se mostró en contra en la medida de otorgar perdón a quienes en el pasado, han cometido algún hecho de corrupción o han violentado la ley, y señalo cómo ejemplo de ellos, al líder nacional del Sindicato Petrolero Carlos Romero Deschamps y al líder del STPRM, Esdras Romero Vega.

“Ahí si no concuerdo con el, yo creo que la Ley es muy específica y cuando te marca que cometes un delito , antes o después, es señalado y tienes que ser sancionado. Si robó, hay que castigar. no puedes dejar libre a una persona que durante muchos años estuvo al cobijo de los gobiernos federales cómo el caso de Carlos Romero Deschamps y que por firmar con los convenios o contratos o lo que haya sido que el gobierno le haya puesto, lo hayan dejado en libertad. Eso no es justo”, señalo.

Muchas gentes fuimos perjudicados, jubilados a la fuerza, fueron corridos sin ninguna consideración y el señor vive muy bien, en palacetes, cómo también vive Esdras Romero Vega, comentó