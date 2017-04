Rechazan credencial del INE sin dirección

NUEVO LAREDO, TAM.- A pesar de ser una medida de seguridad para los ciudadanos, el no poner el domicilio de los electores en su credencial, posteriormente es contraproducente, ya que dicho documento les es inútil en algún trámite ante una casa bancaria u otra institución, por no contar precisamente con el domicilio visible.

“Efectivamente el documento si el ciudadano toma la opción de no poner su domicilio así se realiza, pero lo que ocurre que al presentarlo como documento de identidad en alguna empresa mercantil, o alguna corporación pública o privada, y se requiere para el tramite que va hacer sea visible el domicilio, ya no le es útil al ciudadano, o ya para efectos prácticos el documento de identidad no les es útil”, explicó Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del INE en Nuevo Laredo.