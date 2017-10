Rechaza Narro intención de privatizar sistema de salud

CIUDAD DE MÉXICO.- No hay intención de privatizar el sistema de salud, destacó el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Narro Robles, durante su comparecencia por la glosa del informe de gobierno, ante la comisión de salud del Senado de la República.

Previamente, Narro Robles mencionó que de febrero de 2016 a la fecha, cuando obtuvo el nombramiento como titular de la Ssa, la dependencia federal ha interpuesto 52 denuncias ante las autoridades correspondientes por el desvío de más de mil millones de pesos.

“Tengo 20 meses al frente de la Secretaría, van 52 denuncias penales por un monto de más de mil millones de pesos por no haberse acreditado el uso de los recursos federales. Todo lo que yo encuentre que se desvía de lo que debe ser, será denunciado por la vía correspondiente. El país ya no quiere eso, y con la salud menos, no lo podemos tolerar”, señaló.