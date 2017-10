Rechaza juez amparo de ‘Geño’

A partir del 6 de octubre, el ex mandatario enfrenta un proceso legal en el Juzgado Segundo Penal del Estado. / [Agencias]

La suspensión del juicio de amparo contra la extradición que había promovido la defensa del ex gobernador fue rechazada definitivamente

VICTORIA, TAM.- La suspensión del juicio de amparo contra la extradición que había promovido la defensa del ex gobernador Eugenio Hernández, fue rechazada definitivamente por un juez de distrito.

Se estableció que el acto reclamado no existe porque Estados Unidos no ha solicitado formalmente la extradición, por lo que no es válido el recurso de amparo.

Además, ayer se dio a conocer que el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio “N”, unificó su defensa federal y estatal con el despacho jurídico Olvera Reyes, Rodríguez y Asociados, anunció el abogado Juan Jorge Olvera Reyes.

El político priista decidió ya no contratar los servicios del bufete Collado & Asociados, de la Ciudad de México. Esto después que el litigante Antonio Collado Mocelo no asistiera a la primera audiencia de extradición hacia Estados Unidos, que se celebró en Victoria.

A partir del 6 de octubre, el ex mandatario enfrenta un proceso legal en el Juzgado Segundo Penal del Estado, por la carpeta de investigación 67/2017 de la Fiscalía Anticorrupción estatal. Por dicho caso, su defensa logró una suspensión definitiva del auto de formal prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero.

En el plano federal, el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Ciudad Victoria, Raymundo Serrano Nolasco, validó la orden de detención provisional con fines de extradición contra Eugenio “N”. Para atajar el mencionado proceso, el ex alcalde de Victoria había contratado a abogados de la Ciudad de México.