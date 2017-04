Rechaza Javier Duarte extradición a México

En audiencia ante el Tribunal Quinto Penal de Guatemala, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa confirmó su tiempo de permanencia en ese país. [AP]

En audiencia ante el Tribunal Quinto Penal de Guatemala, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa confirmó su tiempo de permanencia en ese país. [AP]

El ex gobernador de Veracruz quiere que su defensoría analice la solicitud formal y las pruebas que ofrecerá el gobierno mexicano para solicitar su extradición

CIUDAD DE MÉXICO.- Al reanudarse la audiencia en el Quinto Tribunal de sentencia penal de Guatemala sobre el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se reservó su derecho a allanarse a la extradición hasta que llegue la solicitud formal del gobierno mexicano a Guatemala.

El ex gobernador de Veracruz quiere que su defensoría analice la solicitud formal y las pruebas que ofrecerá el gobierno mexicano para solicitar su extradición.

Ante los jueces, Duarte dijo que por el momento “no puedo allanarme”, sin embargo explicó que “esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que será evaluada por la defensoría a cargo de este caso, lo cual ahorita me reservo ese derecho hasta que llegue la solicitud formal del gobierno mexicano”.

En la audiencia, la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Guatemala informó a Duarte de Ochoa de 53 hechos relacionados con los delitos imputados por la PGR. Entre ellos, el gobierno mexicano asegura que recurrió a prestanombres para adquirir propiedades con fondos de “dudosa procedencia”; además de establecer empresas “fachada”.

Durante la lectura de los cargos imputados al exmandatario, el juez lo conminó a no emitir declaración alguna, si ese era su deseo, al recordarle que no enfrenta proceso penal alguno en territorio guatemalteco. El juez concedió un receso de 5 minutos antes de que Duarte diera a conocer su decisión.