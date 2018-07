Rechaza el INE falló en capacitación ciudadana

Para la consejera electoral María Raquel Nieto Mar, la autoridad electoral cumplió con la capacitación de los funcionarios de casilla por lo que la inasistencia de muchos ciudadanos que tenían que cumplir como funcionarios en las mesas electorales, no debe ser atribuida al INE.

CIUDAD VICTORIA,TAM.-La capacitación de ciudadanos para desempeñar el papel de funcionarios de casilla en el pasado proceso constitucional electoral no falló por parte del Instituto Nacional Electoral, sostuvieron por separado Claudia Anaya Alvarado y María Raquel Nieto Mar, consejeras electorales del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas.

Ello luego de las quejas que han lanzado algunos representantes de partidos políticos ante el Consejo Local del INE, derivados de los errores que se han detectado en el llamado de actas de cómputo y escrutinio, al cierre de la jornada electoral del domingo anterior cuando la ciudadanía la acudió a las urnas a sufragar en la elección de Presidente de la república, senadores, diputados federales y alcaldes.

“La capacitación a los ciudadanos se les dio de manera oportuna, ahí se invitó a los representantes de los partidos políticos y algunos de ellos estuvieron presentes, hay que decir que los ciudadanos no son máquinas y en muchos de los casos, preguntan que cuánto se les va a pagar o si va cobrar algo”, dijo por su parte Anaya Alvarado.

Además de ello, muchas de las personas que fueron capacitadas, finalmente no se presentan el día de la jornada electoral a la casilla que les corresponde debido a que no se les paga, a que tienen miedo o por un montón de cosas más. Estás son las situaciones más comunes que influyen para que no se presenten en la mesa electoral el día de los comicios”, señaló.

Para la consejera electoral María Raquel Nieto Mar, la autoridad electoral cumplió con la capacitación de los funcionarios de casilla por lo que la inasistencia de muchos ciudadanos que tenían que cumplir como funcionarios en las mesas electorales, no debe ser atribuida al INE.

“Esto es atribuible a la propia ciudadana, que si quieren participar pero a la hora de la hora el marido no las deja o inculcan miedo a los familiares, esta no es una falla del Instituto ni de los capacitadores, ya que se les estuvo capacitando de manera constante”, indicó.