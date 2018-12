Rechaza AMLO debatir con Fox sobre desaparición del Seguro Popular

"Hay quienes no están de acuerdo pero deberían de estar avergonzados de lo que hicieron", se limitó a comentar el presidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador descartó este lunes debatir sobre la desaparición del Seguro Popular con el expresidente Vicente Fox Quesada, quien creo dicha figura durante su administración y lo retó públicamente a un diálogo sobre el tema.

Eso es destrazar el sistema de salud que nunca tuvieron los pobres.

RETO A AMLO A DEBATIR EL TEMA para que lo entienda y vea que es su segunda regada histórica, junto con cancelar el aeropuerto.

Desaparecer el Seguro Popular es una terquedad: Vicente Fox https://t.co/Bs9KuBAgQx — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) December 15, 2018

El mandatario señaló en conferencia de prensa que la desaparición del Seguro Popular y la creación de un nuevo sistema permitirá mejorar la atención médica y acabar con el desabasto de medicinas que se padece en hospitales públicos de todo el país.

Sin mencionar a Fox por su nombre, López Obrador agregó: “hay quienes no están de acuerdo pero deberían de estar avergonzados de lo que hicieron, de heredar un sistema de salud que no atiende, que no garantiza el derecho de los mexicanos a la salud como lo establece el artículo cuarto (constitucional). Eso es lo que puedo comentar”.

En otro momento de su encuentro con los medios, criticó el alto costo para el erario que significaban los expresidentes. “Tenían como 80 elementos a su servicio y un expresidente ganaba el doble de lo que yo voy a recibir. Por eso están molestos, pero no es conmigo, es con la ley”