Rebeldía y falta de respeto es común en adolescentes: DIF

NUEVO LAREDO, TAM. – La rebeldía y no respetar las figuras de autoridad es el comportamiento más común de los adolescentes de 12 a 18 años.

Silvia Castro, encargada del Departamento de Sicología del Sistema DIF, refirió gracias a los talleres para padres y jóvenes no se han dado casos de conducta grave o problemas severos en los jóvenes.

“Está de moda que se pongan mal en la escuela, que no quieran asistir, que pasan demasiado tiempos con los teléfonos o la tecnología, que va mal en la calificaciones. Jóvenes con conductas de rebeldía, que no hacen caso a sus figuras de autoridad, que se le revelan al maestro, a los padres, esas serían las conductas que más comunmente están presentando”, declaró.

Los factores que descadenan este comportamiento está ligado al cómo están viviendo, cómo es la dinpamica familiar, qué tantos recursos tienen como familia. La especialista hizo énfasis en que los padres no deben esperar a que sus hijos sean referidos por las escuelas.

“Aun cuando mi niño en apariencia no tenga ningún problema, a mí como padre no me cae nada mal venir a una atención o a una información porque en realidad la escuela para pades es eso, de cómo estar al pendiente de nuestros jóvenes”, explicó.