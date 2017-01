Realizan primeras audiones de danza

NUEVO LAREDO, TAM.- Zapatillas, mayones, leotardo, cabello perfectamente recogido, así llego a la primera audición de la Compañía de Danza de Nuevo Laredo, Karina Monserrat Contreras Moreno.

Con tan solo 9 años de edad esta pequeña es amante del ballet clásico, por ello desde los 7 años de edad se inscribió a los Talleres de iniciación artística de la Casa de la Cultura.

“Desde los 7 años comencé con mis clases de ballet, me gusta mucho practicarlo, y ahora no quiero perder la oportunidad de entrar a la Compañía de Danza Nuevo Laredo. Quiero seguir aprendiendo y mejorar mi técnica por eso le dije a mi mamá que me trajera audicionar, expresó emocionada la pequeña mientras esperaba su turno.