Realizan inauguración oficial de The Outlets Shoppes

LAREDO, TX.- Después de casi 10 años de planificar la construcción del centro comercial de los Outlet Shoppes de Laredo como una de las opciones más modernas para los compradores que buscan marcas reconocidas y precio.

El Outlet que se encuentra a la Rivera del Río Bravo entre Laredo y Nuevo Laredo, está pensado para recibir un millón de visitantes anuales, turistas de todo México, principalmente para locales de los dos Laredos, de Monterrey y el Noreste de México se inauguró el día de hoy oficialmente 52 tiendas, con 30 más que se abrirán en los próximos meses.

Durante la etapa de pre-inauguración de 3 semanas a partir del 16 de marzo, se rompieron récords de ventas de Inauguración en algunas tiendas y el número de visitantes sobrepasó las expectativas iniciales.

El proyecto se desarrolló con una inversión de casi 200 millones de dólares donde se han invertido un total de 325 millones de dólares en la restauración del centro de Laredo, siendo el atractivo principal de la primera fase de The Outlets Shoppes, que hoy se inauguró formalmente y requirió de 125 mdd de este monto para ser edificada, dijo Jesús Olivares, City Manager de esta ciudad.

“El alma del extinto e icónico River Drive Mall está presente ahora en este moderno y nuevo concepto de punto de venta, como es The Outlets Shoppes at Laredo, en donde Horizon Group Properties y CBL & Associates Properties, Inc., que siempre han creído en el centro Laredo, invirtieron 125 mdd, más otros 200 mdd que ha destinado el municipio en la remodelación de infraestructura y compra de propiedades, lo que nos genera un monto global de 325 mdd para el arranque del rescate turístico del corazón de la ciudad, nuestro antiguo centro”, detalló Olivares a los medios.

The Outlets Shoppes at Laredo es parte del Plan Maestro de Desarrollo Integral del centro de Laredo, cuyo objetivo es recuperar toda la zona del centro en el Sur de la ciudad para seguir fortaleciendo la vinculación con México, a través de los puentes fronterizos Lincoln I y II que se encuentran en plena renovación y cuya inversión ha sido superior a los 120 millones de dólares.

Se espera que el Puente I quede terminado a principios del 2018 y ese mismo años se entregarán cambios a las vialidades de entrada e instalaciones del Puente II “con instalaciones de lo más avanzado donde los turistas mexicanos podrán efectuar sus trámites migratorios en instalaciones cómodas para toda la familia”, prometió el Congresista Henry Cuellar cuando se dio banderazo a la renovación de dichos puentes.

“Este lugar será un gran detonante para el centro de la ciudad porque genera un polo de desarrollo para el resto de las tiendas que operan aquí, ellos –otras tiendas tradicionales- también ya están limpiando y pintando sus locales para recibir a nuestros hermanos de Monterrey, de Nuevo Laredo y de otros estados de México, porque somos una hermandad en donde hay reciprocidad, y si ahora les pedimos que vengan a nuestra casa es porque nosotros también nos sentimos arropados cuando vamos de visita e invertimos en Monterrey ”, comentó Olivares.

El City Manager adelantó que lo que sigue, dentro de este Plan Maestro de restauración del centro de la ciudad, será la segunda fase de este nuevo Outlet mall y un centro de convenciones.

Por otro lado, en Monterrey, Nuevo León, el centro de convenciones y visitantes de Laredo (CVB), ha realizado diversas campañas de promoción y presentaciones con agencias de viajes y promotores del turismo regional y el concepto es el centro comercial más cercano a México que ofrece una arquitectura “de cara a México”, con un viaje seguro por una autopista de primera, más de 80 tiendas de marcas reconocidas al final de la Etapa II y se le asegura a al visitante que en Laredo se cuenta con hoteles y servicios para todos los niveles; con el Outlet los compradores podrán encontrar sus marcas preferidas sin tener que viajar a otras regiones más lejanas; la región de los dos Laredos tiene ahora una opción más que ofrecer.

Junto a los directivos de Horizon Group Properties y CBL & Associates Properties, en la ceremonia de corte de listón participaron otros funcionarios de la ciudad de Laredo; además del alcalde Pete Sáenz estuvieron presentes en la inauguración los regidores Charlie San Miguel y Roberto Balli y se contó con el apoyo logístico del Centro de Convenciones de Laredo. The Outlets Shoppes at Laredo que cuenta con tiendas como Nike, Michael Kors, Under Armour, Guess, Brooks Brothers, Banana Republic, Abercrombie & Fitch, H & M, Tommy Hilfiger, Puma, fósiles, Aeropostale y A’Gaci, entre otra