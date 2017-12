Realizan con éxito última carrera del 2017

NUEVO LAREDO, TAM.- Cerca de 450 competidores participaron en la última carrera del año de la “TH3ND 5K 2017” por parte de la Tribu Running Club, esto en su tercera edición, en donde el sitio de inicio y de llegada fue en la Explanada de los Fundadores.

En punto de las 7 de la mañana, el pelotón de corredores se enfiló a las diferentes calles del puerto fronterizo, en donde nuevamente en la rama varonil se dio un final cardiaco, ya que por un segundo el joven Luis García volvió a conquistar la corona por segundo año consecutivo con ahora tiempo de 16 minutos y 34 segundos.

“La estrategia fue irse atrás del rival, en donde no queríamos mostrarlo todo lo que teníamos sino hasta el final y bueno nos funciono, pero igual necesitamos mejorar nuestros tiempos, ya que no son los soñados, aunque me siento contento por haber ganado”, mencionó, García, quien estudia en el CBTIS 137.