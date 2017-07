Reacción de Fonsi y Daddy Yankee a la versión de Maduro de ‘Despacito’

CARACAS.- Nada de “suave, suavecito”. A Luis Fonsi y Daddy Yankee no les gustó que Maduro usara su canción.

Durante su programa “Los Domingos con Maduro”, el presidente de Venezuela presentó una versión del éxito “Despacito” para promocionar la Constituyente que se realizará este fin de semana.

Pero los artistas puertorriqueños dejaron en claro que no se le consultó ni dio autorización para que usaran su canción para fines políticos en un país con una situación “deplorable”.

Fonsi condenó que se usara como “propaganda”.

“En repetidas ocasiones he dicho lo mucho que me disfruto las versiones que han salido de Despacito a nivel mundial, sin embargo considero debe haber un límite. En ningún momento se me ha consultado, ni yo he autorizado el cambio de la letra de Despacito para fines políticos, mucho menos en la deplorable situación que vive un país al que quiero tanto como es. Mi música es para todos aquellos que quieran escucharla y disfrutarla, no para usarla como propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un mejor futuro”, publicó el cantante en sus redes sociales.

Por su parte, Daddy Yankee acusó a Maduro de apropiarse “ilegalmente” de la canción, así como se ha “robado” vidas de jóvenes soñadores, dijo.

“¿Qué se puede esperar? de una persona que le ha robado tantas vidas a jóvenes soñadores y a un pueblo que lo que busca es un mejor futuro para sus hijos. Que te apropies ilegalmente de una canción (Despacito), no se compara con el crimen que cometes y has cometido en Venezuela”, dijo el popular reguetonero.

“Es una burla, no tan solo para mis hermanos venezolanos, sino para el mundo entero su régimen dictatorial. Con ese nefasto plan de mercadeo, usted solo continuará poniendo en evidencia su ideal fascista, que ha matado a cientos de héroes y más de 2000 heridos. Como co-autor del tema, también me uno a las expresiones de la co-autora de la canción”, concluyó Daddy Yankee, refiriéndose a Érika Ender, quien en sus redes fue enfática: “NO ESTOY DE ACUERDO CON ESTO”.

Daddy Yankee usó las etiquetas #NoAprobado #BastaYa#venezuelalibre.

La canción del presidente cambia la letra del éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que lleva semanas en el número uno de varias listas musicales. “Por la unión y la paz de nuestro país…la Constituyente va…”, dice la versión del mandatario venezolano.

“Des-pa-cito, ejerce tu voto en vez de las balas y ve con tus ideas siempre en paz y en calma. Tengo un gran mensaje para ti … es el llamado a la Constituyente que solo quiere unir al país … Despacito, abre bien los ojos y mira a tu gente, tiéndeles la mano mañana y siempre que son tus hermanos los que están al frente… Des pa cito, ejerce tu voto en vez de las balas y ve con tus ideas siempre en paz y en calma y que la esperanza brille en tu alma…”, se escucha en la versión usada por el gobierno venezolano.

Este 30 de julio el presidente convocó a unas votaciones por la Asamblea Nacional Constituyente, afirmando que permitirá la paz y el diálogo en el país. Por otra parte, la oposición considera esta convocatoria fraudulenta pues no se le preguntó al pueblo.

El pasado domingo más de 7 millones de venezolanos votaron en un plebiscito no vinculante convocado por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y rechazaron la Constituyente de Maduro.