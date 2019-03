Rawvana se disculpa y explica por qué comió pescado

View this post on Instagram

1 or 2? ????This weather makes me???? _ ????????????CONGRATS on completing the 21 Day Raw Vegan Detox & Yoga Challenge????!! I am so proud of everything who followed through and saw the benefits of eating raw living foods! ????This is only the beginning and it will get better from here! _ ????????‍♀️What next? I recommend you do the 21 Day Weightloss & Self Love Challenge to continue your healing and cleansing. Trust me, you will love it! ????LINK to download on my profile! ——————————- 1 o 2? ☁️Este clima está para este plan???? _ ????????????FELICIDADES en completar el Reto de 21 Días Crudivegano Detox y Yoga????! Estoy súper orgullosa de todas las personas que lo siguieron y experimentaron todos los beneficios de comer alimentos vivos!! ????Este es solo el comienzo! _ ????????‍♀️Si te estás preguntando que hacer te recomiendo que sigas con el Reto de 21 Días Pierde Peso y Ámate. Créeme, lo amarás! ????LINK para descargar en mi perfil!