¡Raúl Jiménez jugará en la Liga Premier durante la próxima campaña!

CIUDAD DE MÉXICO.- Buenas noticias para el delantero azteca Raúl Jiménez, pues esta tarde se oficializó su arribo al Wolverhampton de la Liga Premier.

A través de las redes sociales del conjunto recién ascendido a la máxima categoría, se informó que el ariete mexicano llegó al conjunto inglés para la próxima campaña en calidad de cedido procedente del Benfica de Portugal.

We are delighted to confirm that @Raul_Jimenez9 has joined Wolves on a season-long loan from @SLBenfica. #BienvenidoRaúl

🇲🇽🐺 pic.twitter.com/NGBFMx8kFU

— Wolves (@Wolves) June 12, 2018