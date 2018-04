Ramón tiene una oportunidad: Heriberto Cantú Deándar

NUEVO LAREDO, TAM.- El candidato a Diputado Federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Heriberto Cantú Deándar, aseguró el candidato a Presidente Municipal, Ramón Garza Barrios, tiene la oportunidad de reivindicar su nombre.

Cantú Deándar destacó que el ex priísta hizo mucho por la educación, así como en cultura, y conforme se llegue los tiempos se integrarán a su campaña.

Heriberto, explicó que no es nadie para juzgar los señalamientos sobre Garza Barrios, afirmando que no tiene duda que será la mejor propuesta.

INICIO NUEVO CICLO COMO CANDIDATO DE MORENA: RGB

El ex alcalde priísta, Ramón Garza Barrios, confirmó su registro como candidato a Presidente Municipal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), afirmando que lleva como suplente al ex regidor, Rogelio Soto Quiroz.

“Sobre todo me han exigido un esfuerzo cada día para hacer las cosas, estoy consciente de la responsabilidad que implicó la posición en la que me registré en Ciudad Victoria y que además reconozco que nuestra ciudad necesita de ese esfuerzo, por eso me comprometo a trabajar más fuerte”, dijo.

Entrevistado en un noticiero local, el candidato, dijo que el PRI le dio muchas oportunidades, pero que su ciclo en ese partido acabó y empieza uno nuevo en el partido que lo buscó y le abrió las puertas.

“Respeto a todos y cada uno de los militantes del PRI donde milité muchos años y agradezco las oportunidades que me dieron, pero de igual forma serví siempre a la ciudad, y hay veces en que los ciclos se cumplen, en esta ocasión Morena me abre un nuevo ciclo, me busca y veo en él poder servir a la ciudadanía y es por eso que tomó la decisión, no sin antes agradecer a mi partido y renunciar con una carta respetuosa de agradecimiento a todos, somos amigos, todos buscamos el bien de Nuevo Laredo, y cada uno estamos en unos partidos y al final todos queremos que a Nuevo Laredo le vaya bien”, afirmó.

Garza Barrios, aclaró que respeta a los liderazgos de Morena y que él llegó como un militante más y no tumbando puertas.