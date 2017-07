Rajoy niega haber conocido manejo financiero de PP con trama Gürtel

MADRID.- El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que en sus cargos como dirigente del Partido Popular (PP) sólo dirigía la política de la formación y que desconocía el manejo financiero y las relaciones con lo que se conoce como trama “Gürtel”.

El mandatario declaró este miércoles por casi dos horas ante la Audiencia Nacional como testigo en el juicio contra la red político-empresarial que afecta al PP, por el que se acusa a varios exdirigentes y empresarios por delitos de corrupción.

“Jamás me he ocupado de los asuntos económicos del partido. Mi responsabilidad en el PP era política no contable”, expuso Rajoy al asegurar que no ejerció funciones en la sede del PP entre 1996 y 2003 en que trabajó en el gobierno de José María Aznar.