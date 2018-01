Rafael Márquez podría perderse su quinto Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- Los problemas de Rafael Márquez con la justicia de Estados Unidos podrían dejarlo sin su quinto Mundial. El histórico capitán de la Selección Mexicana sólo podrá ser convocado para Rusia 2018 si el Departamento del Tesoro lo borra de la lista de presuntos involucrados con el narcotráfico.

El año pasado, el futbolista del Atlas apareció en dicho listado. Desde entonces, sostiene una intensa disputa que busca probar su inocencia. Ha logrado ya recibir el permiso para volver a jugar. Sin embargo, Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, reveló que para ser considerado en su quinta Copa del Mundo, todo debe quedar resuelto.

“El tema jurídico de Rafa lo hemos trabajado desde el primer día con sus abogados. El tema de Rafa está dividido en dos: es un tema en México y un tema en Estados Unidos. En ese sentido, hemos tenido contacto y tenemos contacto cotidiano con el grupo de abogados que esta defendiendo a Rafa en ambos países. Es un tema que llevamos día a día”, explicó el directivo en la ciudad de Guadalajara.

“Nada nos gustaría más que Rafa persona, el ser humano, no tuviera que pasar por este proceso. Desafortunadamente lo está pasando, ha recibido todo nuestro apoyo y lo recibirá. Reitero, es algo que trabajamos día a día. Si me preguntas una conclusión no te la puedo dar porque no depende de mí. Es una cuestión completamente jurídica”, añadió.

El dirigente estuvo presente en el protocolo de entrega de convenios como parte de la candidatura de la Perla Tapatía rumbo al Mundial de 2026. “Es un tema qué hay que resolver porque no es un tema futbolístico, es un tema jurídico y los temas jurídicos hay que atenderlos de manera adecuada. Reitero: es un tema jurídico, nadie pone en duda a Rafa Márquez futbolista ni Rafa Márquez lo que significa para la Selección Mexicana. Es un tema totalmente jurídico y tenemos que ser muy cautelosos en el desahogo del mismo porque es un tema totalmente jurídico”, detalló.

Y finalmente, reveló en una corta respuesta el peligro que corre Rafael Márquez. Si el Departamento del Tesoro no lo borra de la lista de presuntos implicados con el narcotráfico, no podrá ser convocado. El capitán de la Selección Mexicana ha ido a cuatro Mundiales, pero el quinto está en riesgo.

– ¿Para que no exista riesgo, Rafa podría ser convocado (para el Mundial) siempre y cuando el departamento del Tesoro lo borre de esa lista?

– Es una de las condiciones, sí.