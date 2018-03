Rafael Márquez podrá viajar a Rusia

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque todavía no ha finalizado el proceso de investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Rafael Márquez ha recibido la anuencia por parte de los patrocinadores de la Selección Mexicana para que pueda ir al Mundial de Rusia 2018.

Fue Gustavo Guzmán, presidente del Atlas quien reconoció que el tema está avanzado, luego de una gestión entre él, los abogados del futbolista, personal de la FMF y gente del área legal del Atlas, esperando que a más tardar la siguiente semana, Márquez no tendrá impedimentos para asistir a su quinto Mundial.

“Los abogados de Rafa y un servidor comenzamos a gestionar con Guillermo Cantú el que viéramos la forma de cómo sí podría ir a Rusia. Se hicieron consultas con patrocinadores, con abogados en Estados Unidos y todo indica que en el transcurso de esta semana o en el inicio de la próxima se pueda anunciar desde el punto de vista comercial que Rafa no tiene impedimento de ir a Rusia, y ya faltaría el tema deportivo y ahí sí no me puedo meter”, dijo Guzmán a Mediotiempo.

Márquez está en un problema legal con los Estados Unidos desde agosto del 2017 por haber sido vinculado a una banda de lavado de dinero en Guadalajara, lo que le provocó ser suspendido para jugar y tener en investigación sus bienes, sin embargo, prácticamente tiene todo habilitado, salvo sus cuentas personales.

El siguiente punto será que salga de la lista negra de los Estados Unidos y en un futuro pueda tener acceso al vecino país del norte.

“Sí va por muy buen camino, porque ha habido gestiones que se han venido realizando a fin de que la parte comercial, ya no fuera un impedimento para la posibilidad de que Rafa vaya al Mundial de Rusia”, finalizó Guzmán.