Rafa Márquez pide amparo contra aseguramiento de sus empresas

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con el abogado José Luis Nassar, la demanda de amparo fue presentada el pasado 30 de agosto contra el congelamiento de dos de las empresas de su cliente, Pro Sport, S. A. de C. V. y Grupo Terapéutico Hormaral, S. A. de C. V.

El futbolista Rafa Márquez presentó un amparo contra el aseguramiento de sus empresas emitido por la Procuraduría General de la República, luego de que fuera señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En su escrito solicitaron al Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal analizar si el procedimiento de aseguramiento fue emitido conforme a la ley.

Márquez busca levantar el aseguramiento de las empresas Pro Sport, S. A. de C. V. y Grupo Terapéutico Hormaral, S. A. de C. V., mismas que aún funcionan con regularidad pero cuyas ganancias, marca e inmuebles no pueden ser utilizados por el futbolista.

El mes pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó al futbolista como supuesto prestanombres de Raúl Flores Hernández, operador financiero del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Al pertenecer a la lista negra del Tesoro, los ciudadanos de aquel país están impedidos para realizar operaciones financieras o comerciales con él y sus bienes y cuentas en territorio estadounidense también fueron congelados.