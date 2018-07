“Quiero retirarme en Tigres”: André Pierre Gignac

El futbolista francés quisiera retirarse en el club universitario, aunque sabe que no todo depende de él. También reveló que ha rechazado ofertas millonarias.

CIUDAD DE MÉXICO.-No cabe duda de que jugadores como André Pierre Gignac no llegan al futbol mexicano todos los días, y no solo por la gran calidad que tiene, sino por la pasión y compromiso con el que defiende la camiseta de los Tigres de la UANL.

Y es que fue el propio francés reveló que quiere retirarse con el equipo universitario, aunque señaló que no siempre las cosas dependen de él.

“Voy a seguir con el mismo camino que es terminar mi carrera en Tigres. Lo dije varias veces, sigo siendo el mismo y quiero terminar aquí en Tigres, pero no está todo en mis manos”, dijo en entrevista para Multimedios.

Y es que como ya lo ha expresado en ocasiones anteriores, Gignac se enamoró a primera vista de Monterrey, ciudad en la que recibió mucho cariño para él y su familia, además de que cuenta con una rivalidad futbolera que se ve en pocas ciudades.

“El recibimiento de los mexicanos para mi familia y mis hijos, la gente dela ciudad, Monterrey siendo Tigres o Rayados porque esos me odian pero me aman, así es el futbol y tener un Clásico tan importante en una ciudad no pasa en todos lados del mundo”, agregó.

Gignac también reveló que ha recibido ofertas mucho más atractivas económicamente que en el fútbol mexicano; sin embargo, señaló que no las ha aceptado debido a que“la pasión no se compra”.

“Voy a ser sincero, no es por ser agrandado ni nada de eso, pero ya rechacé varias ofertas de muchísimo más dinero que aquí, como los chinos, pero la pasión no se compra”, finalizó.