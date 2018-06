“Quiero quedar campeón con Tecolotes”: Néstor Molina

LAREDO, TX.- El desafío que representa el Torneo de Otoño de la LMB para Néstor Molina es mejorar sus números, mismos que sirvan para encaminar a los Dos Laredos a su primera postemporada desde que regresaron al circuito.

Fueron cuatro victorias e igual número de derrotas para el valenciano quien obtuvo una efectividad de 2.85 en los nueve juegos que inició, lo cual le ayudó para posicionarse entre los mejores 10 lanzadores del primer torneo de este 2018.

El panorama para el equipo, previo al inicio de la temporada, luce bien para Molina. Terminado el rol regular del primer torneo, el diestro de 29 años, aprovechó los días para seguir preparándose en el Uni-Trade Stadium de Laredo, Texas.

Regresando a los entrenamientos, Néstor, para este segundo torneo del 2018 en la Liga Mexicana…

Contento de estar aquí, como saben, ya he estado aquí entrenando, preparándome para la segunda temporada… queremos buscar un campeonato. Que todos nos mantengamos saludables y clasificar que es el primer paso que nosotros queremos.

Te vimos aquí, bajo los rayos del sol, en Uni-Trade Stadium entrenando, ¿a qué se debe esa preparación que tuviste digamos, extra, a diferencia de tus compañeros?

Si vamos al día de hoy, ya con el comienzo de la temporada, yo creo que ya estoy un poco más avanzado que ellos. Yo creo que mientras uno mejor se prepare, uno va a dar mejores resultados, las cosas te van a salir mejor.

Es inevitable platicar del torneo que acaba de terminar…

Una mala temporada… ya lo que pasó, pasó, independientemente de al que le fue bien o le fue mal para mí también va a ser una temporada, como dicen, empezar desde cero.

Buscar esas victorias que es lo más importante, no se sabe cómo las vamos a obtener pero tenemos que obtenerlas que es lo que nos va a llevar a estar en los primeros cuatro lugares.

En ganados y perdidos fueron cuatro y cuatro, una efectividad muy buena para Néstor Molina, llamado al Juego de Estrellas, ¿cómo te sientes en este llamado de media temporada?

Contento por mi participación aquí en la Liga Mexicana, este es mi segundo Juego de Estrellas aquí en tres años. Contento porque eso es un premio, un gran premio que me están dando, al trabajo que yo he venido haciendo y eso es una parte que me motiva a mí como pelotero.

¿En lo particular para Néstor Molina alguna meta o del equipo para este segundo torneo?

Mi meta es tener una buena temporada como el año pasado, gracias a Dios la estoy teniendo. Lo que yo quiero es quedar campeón con el equipo, que es lo más importante.

Eso estamos trabajando y es la idea trabajar en equipo para obtener un campeonato que es lo que tanto los fanáticos, como nosotros queremos, como la gerencia también lo quiere.

Un mensaje a los fanáticos de los Dos Laredos…

Contento con el apoyo que nos brindaron en la primera temporada, independientemente que sabían que estábamos de últimos. Sabían que no íbamos a clasificar, ellos estuvieron hasta el último juego aquí con Tijuana apoyándonos.

En mi persona me siento muy contento con el apoyo que recibí de los fanáticos, tanto aquí como en Nuevo Laredo, y es una gran motivación para uno, estar en el terreno, tener gente que te está apoyando.

Ellos son una gran parte del equipo, ellos son parte de nuestra motivación, de verdad que les pido que nos sigan apoyando, que vengan a apoyarnos en esta segunda temporada, que nosotros les vamos a dar una segunda temporada y les vamos a dar un buen show para ellos.