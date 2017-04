Quieren subir $4 tarifa de camiones urbanos

NUEVO LAREDO, TAM.- Concesionarios del transporte público, piden de manera formal un aumento de 4 pesos, al costo de la tarifa por uso de los camiones, ya que consideran esto apenas podría ayudarlos a mantener los camiones, y poder modernizar las unidades.

Fue durante la visita a Nuevo Laredo del Secretario del Transporte en el Estado William Knight Corripio, cuando el líder sindical de los taxistas y de transporte urbano en esta frontera Joaquín Treviño, presentó la petición sobre el incremento en la tarifa del transporte público local.

“Hicimos entrega de una petición para un ajuste de la tarifa en camiones urbanos, que es muy justo ya ver esta situación, ya no podemos soportarla un poquito más, han sido tres meses y medio donde hemos estado pues abatidos por los precios del diesel, combustible que utilizan estas unidades”, expresó el líder sindical Joaquín Treviño.

Consciente de que Nuevo Laredo merece un mejor transporte así como unidades, es el por qué se animan a hacer la solicitud del aumento a la tarifa, ya que han argumentado durante los últimos meses, que con lo que ahora se cobra, no les es suficiente para mantener las unidades, y menos para modernizar.

“De autorizarse esta petición, claro que nos obligamos a modernizar el transporte, pero claro no sería luego, luego, como todo esto también lleva un proceso, hemos tenido muchos incrementos, que se han ido cubriendo con la tarifa actual, por lo que no sería inmediata la modernización, si no hasta recuperarse un poco, para poder invertir”, comentó.