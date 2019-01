Quiere López Obrador “amor y paz” con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este miércoles su respeto al Ejército Zapatista de Liberación Nacional(EZLN) y evitó enfrascarse en polémicas, luego de que uno de sus dirigentes lo llamara “loco”, “mañoso” y “descerebrado”.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado en varias ocasiones sobre el repudio del EZLN al proyecto del Tren Maya que pasará por el norte de Chiapas, a lo que contestó: “no vamos nosotros a enfrentarnos a ningún grupo. Nosotros queremos la paz y la reconciliación. Puede haber diferencias, las hay, pero eso no significa que se vaya a caer en una confrontación o en un pleito”.

Ante la insistencia de la prensa, López Obrador agregó: “aunque quieran confrontarnos, no va a haber respuesta. Amor y paz”.

El zapatismo, agregó, está en su derecho de expresarse en contra de la obra. “No veo por qué deba preocuparnos; somos libres, siempre he dicho que en la democracia hay pluralidad y en la dictadura hay pensamiento único”.

“No tengo conflictos con el subcomandante Marcos. Lo vi cuando estaba yo por entrar a dirigir al PRD, ya tiene algún tiempo. Lo vi en San Cristobal la última vez, antes lo vi en Guadalupe Tepeyac. Lo he visto dos veces o tres veces, pero no tengo ningún problema con él ni con ningún dirigente del zapatismo. No tengo yo diferencias con dirigentes de movimientos sociales”, remató.