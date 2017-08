Quien no se une a Morena está con la mafia del poder: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que todo partido que no se sume a su proyecto es porque están al servicio de la mafia del poder y no quieren un cambio.

Afirmó que las fuerzas políticas que rechazan acompañarlos rumbo al proceso electoral del 2018, forman parte de la mafia del poder, y que lo único que les interesa es el dinero.

“Todos son libres y forman parte de la mafia del poder que no quiere el cambio. Todo lo que los mueve es la ambición a mantener sus privilegios, no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, si ustedes lo analizan por qué se ponen al cambio, están juntando dinero para hacer una guerra sucia en nuestra contra, su Dios es el dinero”, expresó.