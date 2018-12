¿Quién era Héctor Baltazar Mendoza, mano derecha de Moreno Valle, muerto en el accidente?

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace tantos años que Héctor Baltazar Mendonza comenzó a trabajar con Rafael Moreno Valle que sus amigos no recuerdan la fecha exacta, fue en 2008 o antes, dicen y se les quiebra la voz cuando intentan explicar sus gustos y su vida.

Después de tantos años de ser la mano derecha del ex Gobernador de Puebla, Héctor Baltazar había sido recompensado. Marcelo García Almaguer hoy piensa en el día que Moreno Valle le llamó para pedirle que lo convirtiera en su suplente en la diputación local.

Rafa me llamó y me dijo: “ojalá pudieras considerar a Héctor como tu suplente, no sabes cómo te lo agradecería”, contó con la voz entrecortada en una breve charla con CENTRAL.

Tenía 32 años, era soltero, originario de Altepexi y licenciado en Economía. Estaba dedicado completamente a su trabajo “era la mano derecha de Moreno Valle, nunca se despegaba de él”, tanto, que el 24 de diciembre fue el único que se subió al helicóptero con él y su esposa, la Gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, el que a las 14:50 se estrelló en el municipio de Cuautlancingo.

Mercedes Aguilar, otra de las personas de mayor confianza de Moreno Valle, era su jefa directa, ella se encargaba del trabajo de oficina: la organización de agenda y eventos políticos y personales, mientras que Héctor hacía el trabajo por tierra con un objetivo: estar siempre disponible para el ex Gobernador.

Los que lo conocían, regalan algunos datos a este periódico digital, dicen que siempre tenía a la mano lo que Moreno Valle necesitara: el maletín en el que guardaba sus utensilios de uso personal, los snacks para soportar las largas horas de trabajo, incluso señalan que cargaba con una impresora por si se necesitaba algún discurso de último momento.

La familia Moreno Valle tenía comunicación directa con él, antes que con el Senador panista, para asegurarse de que estuviera desocupado y los pudiera atender.

Héctor Baltazar era el quinto tripulante del helicóptero Agusta que a las 14:40 del 24 de diciembre despegó del Triángulo de las Ánimas para llevar a la Gobernadora de Puebla y a su esposo a la Ciudad de México.

En su Facebook la última foto pública es, al parecer, precisamente una toma aérea de la Ciudad de México, publicada el 24 de noviembre.

El 25 de abril de 2017 su foto de portada en esta red social era la del libro de Moreno Valle “La Fuerza del Cambio”, el que usó para promoverse por todo el país en busca de la Presidencia de la República.

Fuente: Sin Embargo