«Querido futuro, estoy preparada», dijo Edith González en 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Edith González falleció hoy jueves a los 54 años tras perder la lucha contra el cáncer. En enero de 2018 la estrella de telenovelas como «Corazón Salvaje» y «Salomé» publicó un tuit donde daba muestra de su ánimo ante su padecimiento.

Querido pasado, gracias por tus enseñanzas. Querido futuro, estoy preparada. DIOS mío gracias por una nueva oportunidad. Dear past, thank you for your lessons. Dear future, I am ready. Dear GOD, thank you for another chance!!! pic.twitter.com/cIqQM1vnT8

— Edith Gonzalez (@EdithGonzalezMx) 8 de enero de 2018