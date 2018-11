“Queremos que se quite el ‘Pacto de Caballeros'”, dice Alvarado

CIUDAD DE MÉXICO.- La investigación que ha emprendido la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a algunos equipos de la Liga MX por posibles Prácticas Monopólicas Absolutas, es algo que le interesa a Roberto Alvarado, jugador de Cruz Azul.

El famoso “Pacto de Caballeros” sería una de las acciones que se investigarían principalmente y dicha situación es vista con buenos ojos por el atacante celeste. ¿Por qué? Porque él lo sufrió en el Celaya.

“Todos los jugadores queremos que se quite. Hay casos en los que el ‘Pacto de Caballeros’ ha truncado carreras de compañeros, por eso esperemos se quite y los jugadores podamos estar en otros equipos sin problema”, aseveró.

Sobre su experiencia en Celaya, Alvarado reafirmó su deseo de que se elimine esa práctica en el futbol mexicano.

“Que bueno que se está investigando. A mí me pasó, no pude salir al Necaxa y tuve que regresar a Celaya, ya después me fue mucho mejor, pero me detuvo”, mencionó.