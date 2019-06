ESTADOS UNIDOS.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló este domingo de la delegación de diplomáticos que México envió para dialogar sobre el flujo de migrantes en la frontera que conecta a ambos países.

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019