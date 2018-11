Quentin Tarantino se casa con modelo israelí

CIUDAD DE MÉXICO.- El cineasta estadunidense Quentin Tarantino, de 55 años, contrajo matrimonio con la artista y modelo israelí Daniella Pick, de 35 años, en una ceremonia íntima en Los Ángeles, California.

Luego de la boda a la que acudió un reducido grupo de personas, la pareja se trasladó a Beverly Hills, donde celebró su unión con numerosos artistas de la industria, informó la revista People.

Tarantino y Pick se conocieron en 2009 durante la campaña de promoción de la película escrita y dirigida por el realizador estadunidense, de Perros de Reserva (Reservoir Dogs, 1992) y Tiempos Violentos (Pulp Fiction, 1994), en Israel. En ese año iniciaron una relación, se separaron un tiempo y en 2016 se reconciliaron.

Tras un año de relación sentimental, en septiembre del año pasado se comprometieron y para celebrarlo, el productor de cine Harvey Weinstein, amigo de Tarantino, organizó una fiesta a la que asistieron artistas como Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Edward Norton, Harvey Keitel y Diane Kruger, entre otros.

El director ganador de un Oscar concluyó en fecha reciente el rodaje de la película Once Upon A Time In Hollywood, ambientada en la época de los asesinatos de Charles Manson en Los Ángeles, en 1969.

Daniella, quien comenzó su carrera como cantante a principios de la década de 2000 como dúo junto a su hermana Sharona, representó a Israel en el Festival de Eurovisión en 2005.

Su padre, Tzvika Pick, ha compuesto numerosas canciones de éxito y algunos de sus temas han representado a Israel en Eurovisión, entre ellos Diva, con el que la cantante Dana International ganó el Eurovision Song Contest en 1998.