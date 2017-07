¿Qué pasó con el autobús chino que ‘volaba’ sobre los autos?

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de el autobús chino ‘comeautos’, capaz de rodar sobre la avenida por encima de los automóviles, causara sensación durante una prueba en agosto de 2016, hoy simplemente es un fiasco.

De acuerdo con un reporte de CNN Español, el autobús que prometía aliviar la congestión vehicular en China, nunca entró en operación, la vía ha sido desmantelada y TEB, la compañía responsable del proyecto, simplemente se volvió un fantasma, pues no responde solicitudes de entrevista y nadie atiende en sus oficinas.

Los medios estatales chinos creen que todo se trató de un “golpe publicitario”, de acuerdo con CNN Español.

Las autoridades de la ciudad nororiental de Qinhuangdao removieron ya los 300 metros de vialidad que se construyeron para la prueba; quitaron los rieles sobre los que corría el vehículo y repararon la ruta.



Ya desde su debut, que se hizo viral en todo el mundo, el TEB-1, siglas en inglés de Autobús Elevado de Tránsito, generó serias dudas sobre la seguridad que ofrecía y el tipo de infraestructura que planteaba.

El autobús, diseñado por TEB Technology, cubre dos carriles y se apoya en los bordes de la vía, pero aún tenía dificultades para girar en las curvas.

Medía mide 22 metros de largo, 4.8 de alto y 7.8 de anchura, dichas dimensiones le daban la capacidad de circular sobre ambos carriles y permitir que debajo de él un automóvil rebasara a otro.

World's first transit elevated bus, TEB-1 on its launching test Tuesday in Qinhuangdao, N China's Hebei pic.twitter.com/yMepYWD1kD

— China Xinhua News (@XHNews) August 2, 2016