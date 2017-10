¿Qué le sucede a tu cerebro cuando no comes?

CIUDAD DE MÉXICO.- No sé tú pero cuando no como en mis horarios establecidos mi cuerpo empieza a temblar, me da dolor de cabeza y me pongo de muy mal humor. Recuerdo que en un trabajo nos hacían quedarnos dos o tres horas más de lo requerido y ni siquiera podía concentrarme del hambre que tenía, porque ya me había pasado de mi tiempo y con la idea de “el trabajo, es trabajo”, tenía que aguantarme hasta poder terminar lo solicitado.

Por mucho tiempo y tras las críticas de varios de mis compañeros, pensé que yo era una exagerada y que yo me generaba esos malestares. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Doctora Lourdes Massieu Trigo, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM expone que esto es producido por la falta de glucosa necesaria en el cerebro ocasionada por el estado de estrés en que caen la neuronas.

¿Cómo afecta al cerebro, la falta de alimento?

1. Hipoglucemia severa

Este padecimiento es más común en personas diabéticas, cuando su cerebro deja de recibir glucosa, cuando los pacientes se inyectan demasiada insulina, se saltan una comida o ingieren demasiado alcohol. La afectación que puede sufrir el cerebro afecta trabajos motores, de apreciación, atención y aprendizaje.

2. Libera epinefrina

Mejor conocida como Adrenalina, una hormona y neurotransmisor que se activa en las situaciones en las que debes estar más alerta, lo que te predispone a actuar de una manera más rápida. Al liberarse se hacen presentes efectos como la taquicardia, sudoración o irritabilidad indicando que debes ingerir alimentos lo más pronto posible.

El alimento ´basura´ es similar a no comer

¡Cuidado! Comer mal puede ser sinónimo de no comer. La mala alimentación a largo plazo puede ser igual de perjudicial para las neuronas como para todos los demás órganos juntos. El abuso de alimentos ricos en azúcar y grasa pueden provocar que la memoria se deteriore de manera significativa, debilita el cerebro, produce depresión, aumenta los grados de ansiedad, el estrés y sus efectos, así como la capacidad cognitiva cerebral.

¿Cómo alimentar las neuronas?

Los nutriólogos recomiendan que se debe comer de 3 a 5 veces al día, es decir, desayuno, guarnición (que no quiere decir desayunar por segunda vez, solo consumir alguna fruta o verdura), comida, guarnición y cena (ligera). El nutriente clave para esta parte del cuerpo es la glucosa, pero no azúcar, más bien la que el organismo produce a partir de los hidratos de carbono como los almidones, frutas y verduras.

El trabajo, la escuela, la casa y otras actividades pueden ser las principales causantes de olvidar comer a lo largo del día, por eso es muy común pasarse los alimentos y creer que en el siguiente se puede recuperar lo perdido, sin embargo aparte de ser una total falsedad, lejos de ayudar puede perjudicar mucho más.

Por ello se debe procurar llevar siempre consigo alguna fruta, una barra de avena o frutos secos que puedan evitar quedarse sin comer por largas lapsos de tiempo.

Fuente: Vanguardia