¿Qué juegos anunciaron durante los Game Awards?

Crash Team Racing, Mortal Kombat y Far Cry: New Dawn fueron algunos de los videojuegos presentados durante el evento.

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Game Awards 2018 no sólo se encargaron de premiar a los mejores videojuegos del año, sino que durante el evento varios avances de juegos nuevos fueron presentados.

Algunos anuncios esperados como el de Crash Team Racing o el de Dragon Age 4 se hicieron presentes, sin embargo, la ceremonia también contó con los anuncios de varios juegos que nadie esperaba.

Aquí te dejamos con los nuevos juegos presentados durante The Game Awards 2018:

Crash Team Racing Nitro-Fueled

La esperada remasterización del juego de carreras de Crash Bandicoot llegará al PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch el 21 de junio de 2019.

Far Cry: New Dawn

El juego servirá como una secuela de Far Cry 5 y estará situado en un mundo postapocalíptico. New Dawn llegará el 15 de febrero de 2019 para Xbox One y PlayStation 4.

Dragon Age 4

Bioware presentó un teaser de la siguiente entrega del juego de rol, aunque aún no se sabe cuándo llegará el nuevo juego ni en qué consolas estará disponible.

Mortal Kombat 11

Scorpion y Raiden protagonizan el tráiler en el que se anuncia la nueva entrega de uno de los juegos de peleas más populares del mundo. El nuevo Mortal Kombat saldrá a la venta el 23 de abril de 2019 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Marvel Ultimate Alliance 3: Black Order

Luego de diez años, los súperheroes estrella de Marvel regresarán en esta nueva entrega del juego de rol que saldrá en 2019 exclusivamente para Nintendo Switch.

Stranger Things 3: The Game

La nueva temporada de la serie de Netflix contará con un juego retro que estará disponible en 2019 para todas las consolas.

The Outer Worlds

Los creadores de Fallout y Fallout: New Vegas presentaron un avance de su nuevo juego de rol que llegará a Xbox One, PlayStation 4 y PC durante el próximo año.