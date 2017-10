¿Qué fue de Jonathan Lipnicki, el niño de ‘Stuart Little’?

Las estrelas infantiles viven una fama abrumadora durante sus primeros años de vida, pero después ésta disminuye hasta casi perder su rastro. Fue el caso de Jonathan Lipnicki.

¡Seguro lo recuerdas! Debutó en el cine como el hijo de Renée Zellweger, en ‘Jerry Maguire’. Alcanzó uno de sus puntos máximos de popularidad en la película ‘Stuart Little’, interpretando al hermano del pequeño ratón.

El actor de 27 años confesó, en entrevista a The Sun, que casi pierde la oportunidad de hacer su papel más icónico: el de Ray Bod. “Eligieron a alguien más. Mi agente suplicó para que me dieran el papel y cuando el otro niño no lo hizo bien, me llamaron” dice.

Pero, a medida que creció, dejó de tener papeles protagónicos. Después de 2002, sólo le ofrecieron personajes secundarios y tuvo que alejarse por un tiempo de los sets de filmación por la ansiedad y depresión que sufrió.

En su cuenta de Instagram narró: “He hecho más películas como adulto que como niño. Durante mi adolescencia, algunas personas me dijeron que nunca volvería a tener un trabajo. Me hicieron sentir como basura todos los días en la secundaria. Tenía un ataque de pánico todas las noches, me preguntaba cómo iba a pasar el día”.

Jonathan confiesa que el acoso escolar que sufrió fue humillante. “Cuento mi batalla contra la ansiedad y la depresión para ayudar a otros. No soy una víctima, soy un sobreviviente y los niños verán que pueden serlo”.

Jonathan Lipnicki se ha transformado en un impresionante atleta y cautivó en Jiu-Jitsu brasileño y es un apasionado de las artes marciales.

También vive una segunda etapa como actor. Últimamente ha participado en películas como Loserville y KANE. Lo vimos por última vez en ‘Pitching Tents’, comedia que se estrenó en 2017.