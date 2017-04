Que “El Chapo” pague el muro, propone senador republicano Ted Cruz

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador y ex aspirante a la candidatura presidencial republicana, Ted Cruz, presentó una propuesta de ley para que el gobierno de Estados Unidos utilice el dinero decomisado al capo Joaquín “El Chapo” Guzmán para financiar la construcción del muro fronterizo del presidente Donald Trump.

Cruz señaló que el gobierno estadosunidense está buscando confiscar más de 14 mil millones de dólares en ganancias ilícitas de “El Chapo”, el ex líder del cártel de Sinaloa que fue recientemente extraditado a EU, para contruir labarrera fronteriza, cuyo costo estimado es de 21 mil millones de dólares.

The EL CHAPO Act will reserve billions in assets forfeited from El Chapo & drug lords to pay for border security https://t.co/5SElazzr9X pic.twitter.com/YuRCguSCRN

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) April 25, 2017