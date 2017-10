“Que bueno que México está en Concacaf y no en Sudamérica”: Diego Forlán

CIUDAD DE MÉXICO.- El histórico delantero uruguayo, Diego Forlán, reveló que es partidario del estilo de juego que ha practicado la Selección Mexicana en los últimos años, por lo que agradeció que el Tri jugará en Concacaf y no en Conmebol, pues sería un rival más que complicado.

“Que bueno que México está en Concacaf y no en Sudamérica, imáginate con todas las selecciones que tenemos y luego agregarle a México, sería complicado para todos tener la chance de clasificar al Mundial. Sería complicadísimo para todos, no sé si más o menos, capaz y estaríamos todos o no, o solo algunos (en el Mundial)”, dijo en entrevista.

Forlán piensa que si México jugara en la Conmebol, las eliminatorias sudamericanas serían más complicadas de lo que ya lo son, aunque no demerita a Concacaf y citó el ejemplo de la eliminación de los Estados Unidos a manos de Trinidad & Tobago.

“Sería mucho más complicado (si México jugara en Conmebol). Concacaf tambipén es complicada, sí (hay partidos fáciles) pero igual hay que jugar, vemos lo de Estados Unidos y pierde contra Trinidad y Tobago”, concluyó.