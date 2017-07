¿Qué alcanza con el salario mínimo?

NUEVO LAREDO, TAM.- Se imaginan sobrevivir con 80.04 pesos al día, ese es el salario mínimo en México, uno de los más bajos que reciben los trabajadores en América Latina.

Este matutino se dio a la tarea de hacer un sondeo entre los neolaredenses para saber cuántas cosas puedes comprar con él, donde manifestaron que lo único que pueden comprar es un kilo de azúcar que tiene un costo de 20 pesos, un kilo de tortillas que cuesta 15, un litro de aceite que tienen un precio de 20, así como un kilo de pollo que vale entre 22 y 25 pesos que da un total de 80 pesos.

Agustina Jiménez Valencia, aseguró que ahorita con ese salario ya no se alcanza para nada, pues todos los artículos de la canasta básica han aumentado su precio.

“Ahorita ya no nos alcanza para nada 80 pesos, yo a veces vendo tamales y mínimo me gasto unos 350 pesos, hay veces que invierto más que lo que saco de ganancia, ahorita en la actualidad todo está muy caro, con 80 pesos solo me alcanza tres kilos de pollo, pues solamente para en 24 elotes me gasto 144 pesos, mínimo para hacer tamales tenemos que trabajar cuatro días, desafortunadamente todos los alimentos y productos van subiendo y los sueldos siguen bajos”, manifestó.