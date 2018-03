Putin: “judíos o ucranianos” podrían haber intervenido en elecciones de EU

RUSIA.-Entrevistado por la cadena NBC, el mandatario ruso Vladimir Putin señaló que no fue su gobierno quien presuntamente “intervino” en las pasadas elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

De manera polémica, Putin fue más allá y señaló que quizás fueron “judíos, ucranianos, o tártaros” quienes pudieron haber hecho esa presunta manipulación.

“¿Por qué decidieron ustedes que las autoridades rusas, incluyéndome a mi, le dieron a alguien permiso de hacer eso?”, señaló el mandatario en un intercambio “combativo” con la cadena.

“¿Y qué si fueron rusos? Existen 146 millones de rusos. No me importa (la elección de EU). No podría importarme menos. No representan los intereses del interés ruso”.

“Quizás no son rusos, pero ucranianos, tártaros o judíos, pero con ciudadanía rusa, que también debe ser revisada. Podrían tener doble ciudadanía o un documento de inmigración. Quizás EU les pagó para esto”, agregó el mandatario.

“¿Cómo podrían saber eso? Yo tampoco lo sé”, concluyó el líder de la segunda potencia nuclear en el mundo.