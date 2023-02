Pudo haber algún error en un entrecomillado, dice abogado de ministra

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que El País publicó un texto en el que señala que supuestamente Yasmín Esquivel plagió su tesis de doctorado en Derecho por la Universidad Anáhuac, el representante legal de la ministra de la Corte, Alejandro Romano Rascón, indicó que examinarán la veracidad de lo publicado para después hacer un pronunciamiento.

“Tenemos que examinar la veracidad de esas opiniones, de ese estudio, de esa noticia que aparece publicada en El País”, dijo el abogado Romano en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Nosotros creemos que se inscribe, de alguna forma u otra dentro de ese propósito perverso de desprestigiar a la señora Esquivel, y como todo parece indicar, no fue logrado con esa indebida imputación que se le hizo”, expresó.

Al destacar el proceso de investigación para la tesis de doctorado de la ministra Esquivel, su representante legal refirió que pudo haber algún error en un entrecomillado o imprecisiones en el desarrollo: “Lo que sí aseguro que no hay es, simplemente, estar vaciando las ideas de diferentes autores porque, en vez de tesis, sería un mosaico de ideas completamente incongruentes”.

“Desde luego que tan no lo es, que después de haberse concluido la tesis, se somete a la consideración de los profesores correspondientes en la Universidad Anáhuac, se analiza, se aprueba al punto que sirve de sustento para el examen profesional. Algo no nos parece que pueda corresponder con rigor a la realidad de las cosas”, declaró Romano Rascón.

Precisó que como sucede con la tesis de licenciatura, “algo similar sucederá con el aspecto de esta imputación respecto de su tesis del doctorado”.