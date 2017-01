Publicará Municipio listas de estudiantes becados

NUEVO LAREDO, TAM.– A partir de este miércoles, la Dirección de Educación Municipal publicará las listas completas de los 15 mil 560 estudiantes beneficiados por el programa de becas que opera el municipio con la finalidad de apoyar a los estudiantes destacados, pero de bajos recursos, durante el presente ciclo escolar.

La Secretaria de Desarrollo Humano y Social, Iliana Medina García informó que las listas estarán publicadas en las cinco bibliotecas municipales, así como en el Centro Cívico “Carlos Cantú Rosas”, centros comunitarios y Tamules.

“Con esto vamos a darle la oportunidad a toda la gente que pueda checar los listados físicamente, por eso se van a colocar las listas en las bibliotecas, centros comunitarios y Tamules, para que las personas no tengan que trasladarse hasta el centro cívico nada más”, dijo.

Señaló que solamente están a la espera de que les lleguen los plásticos por parte del banco, para posteriormente hacer el deposito del recursos que será retroactivo desde octubre.

“Estamos esperando la aprobación de banco para que se impriman todos los plásticos, la tarjeta será genérica, no será una tarjeta de ahorro, por lo tanto desde ahorita hacemos la invitación para que los estudiantes beneficiados en cuanto se haga el depósito, retiren el dinero, ya que no podrán dejarlo en la tarjeta, si no habrá problemas con el banco”, aseguró.