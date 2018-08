Proyecto de autopista no desviará carga

NUEVO LAREDO, TAM.- Yahleel Abdala Carmona negó que el proyecto de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo tramo La Gloria fue diseñado para favorecer y desviar mercancías hacia la aduana de Colombia mediante la Carretera La Gloria-Colombia.

Ante las versiones extraoficiales sobre una posible conexión entre el proyecto de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo y la Carretera La Gloria-Colombia, la diputada federal Abdala Carmona dijo que es falso porque precisamente el propósito de la autopista es para sostener a Nuevo Laredo con el mejor servicio para el traslado de mercancías.

También explicó que la vía de Nuevo Laredo es más rápida comparada con la carretera que pretende hacer el gobierno de Nuevo León hacia Colombia.

El gobierno de Nuevo León y CODEFRONT se proponen la construcción del tramo carretero de 102 kilómetros La Gloria-Colombia y así conectar a la aduana de Colombia, Nuevo León con la carretera 35 de Laredo, Texas. Se trata de un tramo carretero que el gobierno de Nuevo León no ha logrado desarrollar durante los 6 años del actual gobierno federal porque necesita recursos federales, aproximadamente de 2 mil 500 millones de pesos.

“El proyecto para Nuevo Laredo termina en La Gloria, pero eso no significa que el proyecto sea para conectar con la carretera de Nuevo León. Y claro en algún momento puede aprobarse el proyecto de la Carretera La Gloria-Colombia, pero en 2018 no será posible porque no hay recursos, no hay presupuesto federal para comenzarla.”, puntualizó.