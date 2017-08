Proyectil de Corea del Norte sobrevoló por Japón

JAPÓN.- El gobierno de Japón afirmó que un misil de Corea del Norte se dirige hacia la región de Tohoku en el extremo norte del país, según la emisora japonesa NHK.

La cadena también informó que Japón no tomó ninguna acción para derribar el proyectil.

Por su parte, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo a periodistas que parecía que un misil balístico fue lanzado y que voló sobre el país.

Japan government spokesman just said at news conference that *1* missile flew over Japan. pic.twitter.com/x2H3UbHAmD

— Martyn Williams (@martyn_williams) 28 de agosto de 2017