Protestan Neolaredenses contra el mal gobierno de AMLO

NUEVO LAREDO, TAM.- Ciudadanos neolaredenses protestaron en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la vez que pidieron su renuncia y lanzaron consignas de desacuerdo a la política que lleva a cabo en el país.

La protesta se llevó a cabo ayer domingo por la mañana en la explanada Estéban Baca Calderón, donde un grupo de más de 700 personas se apostaron y mostraron pancartas con diversas leyendas.

“Siete meses de ineptitud”, “No al mal gobierno”, “Exigimos nuevamente las estancias infantiles”, “¿Hasta cuándo vas a gobernar?”, “7 meses de pésimo gobierno”, “AMLO cumple tus promesas”, “Más hechos y menos farsa”, “Basta de errores”, “AMLO me traicionó”, y muchas otras más leyendas mostraron los inconformes, quienes se mantuvieron por espacio de 40 minutos en el lugar y también lanzaron consignas de “¡fuera, fuera, fuera”.

En el sitio estuvo el delegado de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Viviano Vázquez Macías, quien dijo que decidió unirse a la protesta al no estar de acuerdo con la política que se está llevando a cabo en el país, y que está perjudicando a todos los sectores.

“La economía interna no la vemos fortalecida, estamos a punto una recesión en México, ¿qué es lo que se necesita para una recesión?, el primer indicador es la pérdida de empleos, y vemos que desafortunadamente el desempleo viene aumentando. Nos prometieron una zona libre, y no se ven los beneficios, no vemos reflejado el aumento al salario mínimo”, dijo el mencionado.

Cabe apuntar que protestas similares se llevaron a cabo en muchas otras ciudades de México.