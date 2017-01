Protestan en puente 2 contra el gasolinazo

NUEVO LAREDO, TAM.- El activista político Francisco Chavira Martínez, y un grupo de personas se manifestaron de manera pacífica en el Puente Internacional Juárez-Lincoln, donde con cartulinas y mantas expresaban su inconformidad y a poyo a la población por el gasolinazo autorizado por el gobierno federal.

“Ante los altos beneficios que se autodan los del gobierno, no les queda más que autorizar más impuestos, o hacer lo que está haciendo hoy aumentar la gasolina, el llamado robo del siglo, no se esfuerza nada con un decreto apoyando por los diputados, y quienes para dar la ratificación de esta iniciativa recibieron un bono y un carro electro, previniendo esto del gasolinazo, podríamos decir que fue algo planeado entre ellos”, expresó Francisco Chavira Martínez.

Los cerca de 20 personas que se aliaron con el empresario, caminaban entre las filas del puente internacional No.2, donde exponían su inconformidad para esta injusticia contra el pueblo, ya que si bien no usan vehículos, encarecerá los costos de los artículos que incluyen fletes que en si la mayoría lo aplican.

“Como empresario y como ciudadano que soy, rechazo este gasolinazo, ya partir de hoy estamos convocando a organizaciones nacionales e internacionales, a luchar en contra de este robo llamado gasolinazo, buscaremos recorrer el país completo, para tratar de revertir este robo contra el pueblo, ya que como consecuencia vienen aumentos en cascada y mas empobrecimiento para nuestros ciudadanos”, comentó.

Para finalizar, Chavira, hizo un llamado general al pueblo mexicano a unirse, a luchar por que estos abusos del gobierno no solo cesen si no que se reviertan, citando un dicho del occiso Che Guevara, “Si no nos unimos, nos van a matar por separado”.