Protege a tus mascotas de los fuegos artificiales

CIUDAD DE MÉXICO.-La época navideña es una de las más esperadas, sin embargo, para las mascotas estas fiestas representan incomodidades y riesgos para ellos, como el mayor flujo de personas en la casa, la abundancia de comida insana para ellos, menos paseos y más cortos, ya sea porque los dueños están ocupados, o porque el clima no permite seguir la rutina de siempre. Con el fin de que ellos también puedan disfrutar al máximo el maratón Guadalupe- Reyes, te recomendamos cinco formas sencillas de mantenerlos seguros y contentos.

Protégelos del frío. En época de invierno los perros necesitan de cuidados especiales que les haga más llevadera la temporada de bajas temperaturas. Abrigarlos al pasear, aumentar la alimentación, evitar los baños, hacer paseos más cortos y con calentamiento previo, y acondicionar el lugar en el que duermen para esta época, son medidas básicas que harán del invierno una época divertida para nuestras mascotas.

Hospédalos en lugares seguros. Hospedar a las mascotas es una forma práctica de evitarles mucho estrés cuando se planea celebrar una fiesta en casa o salir de la ciudad para celebrar navidad en otra parte. Una aplicación que te ayudará con esta tarea es DogHero, una plataforma digital que facilita encontrar hospedaje para perros con cuidadores de confianza y que ofrece la posibilidad de que los dueños reciban fotos y videos para acompañar la estancia de los perros.

Cuida su alimentación. Es importante poner especial atención durante esta época a lo que nuestras mascotas comen. Los invitados suelen darles alimentos inadecuados para los perros, como el chocolate, dulces, cebollas, ajo, pasas, incluso alcohol o huesos de pavo, lo que puede ocasionar severos problemas para las mascotas. Lo mejor es mantener todos los alimentos fuera del alcance de ellos y advertir a cada uno de los invitados no alimentar a tu mascota.

Protégelos de los fuegos artificiales. Los juegos pirotécnicos estresan y lastiman a los perros. De acuerdo con la veterinaria Bárbara Freire proteger sus oídos es parte vital, “los oídos de los perros son muy sensibles y el ruido de los fuegos pirotécnicos pueden dañar células sensoriales que no se regeneran”. Además existe otra técnica de protección llamada Tellington Touch, la cual consiste en colocarle una banda, vendajes o un paño. Puesta en la posición correcta de tal manera que da estimulación a algunos puntos del cuerpo del perro haciendo que se sienta más cómodo y menos inseguro. Si quieres utilizar esta técnica debes tomar en cuenta no apretar demasiado la banda, probar antes para ver cómo reacciona tu perrito, y colocar la banda 30 minutos antes de que comiencen a quemar fuegos artificiales.

Cuidado con los árboles de navidad. Las mascotas ven con mucha curiosidad cuando un árbol de navidad está instalado en la casa. Su instinto las hace querer explorarlo. Los árboles en sí no son peligrosos, pero todos los adornos que les colocamos sí. Hay que poner los adornos de tal forma que no sean accesibles para los perros, evitar decoraciones comestibles y no colocar luces en las ramas más bajas. Lo más recomendable es que el área donde esté el árbol navideño pueda ser controlada para que el perro no se acerque, lo cual es más fácil de lograr con las razas pequeñas. Recuerda que tus mascotas también disfrutan de esta época en que reciben más cariño y atención. Siguiendo estas recomendaciones les ayudarás a mantenerse seguros, relajados y contentos.