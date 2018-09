Protección Civil y Bomberos reportan 11 ataques de abejas a personas

Se piden a la ciudadanía que cuando encuentren un enjambre de abejas, no se acerquen. [Agencias]

NUEVO LAREDO, TAM.- De acuerdo a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, en lo que va del año se ha registrado un promedio de 11 ataques de abejas a personas, esto mientras realizaban algún trabajo y sin querer las “torearon”, dándose el ataque de los insectos, así como 3 personas mordidas por víboras.

“Algunos de los principales reportes, han sido por parte de compañeros del municipio, que al estar trabajando en la limpieza de algún área, han detectado colmenas de abejas, o bien han recibido el ataque de las mismas, los ataques de víbora han sido al poniente y periferia de la ciudad, por lo mismo que algunas colonias están pegadas a predios con monte aún”, mencionó Joel Silva Pulido, jefe del Área de Servicios Hospitalarios de Protección Civil y Bomberos.

Como recomendaciones, piden a la ciudadanía que cuando encuentren un enjambre de abejas, no se acerquen, no les echen nada, si usan perfumes fuertes no acercarse, y de sufrir picaduras y se es alérgico, acudir inmediatamente a un centro médico para la atención oportuna, para evitar a las serpientes revisar bien huecos, llantas, basura acumulada, en si todo lugar que pueda servir de refugio para estos reptiles.

“Se han dado casos en meses anteriores, donde lamentablemente, sí han muerto animales por las picaduras de estos insectos, y es obvio que este clima que padecemos en la frontera las mantiene alteradas”, explicó.