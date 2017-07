Prospera apoyará a 16 mil familias

NUEVO LAREDO, TAM.- Debido a los diferentes cambios y cancelaciones de programas que se dan a nivel federal, el Programa Prospera absorbe el padrón que se acumulara en el programa alimentario “SIN HAMBRE”, que desaparece como tal.

“Este cambio se llama la Transición o Migración del programa “SIN HAMBRE” a Prospera, ahora sí que todas las titulares podrán contar con más beneficios, tendrán acceso a becas para niños de tercer año de primaria en adelante, atención medica y alimentación, siendo estos los principales apoyos que se ofrecen para nuestros beneficiarios”, explicó Sara Yadira Hernández Alarcón responsable de PROSPERA en Nuevo Laredo y Frontera Chica.

Actualmente se tiene el registro de 11 mil personas beneficiadas en Prospera, incrementándose el padrón a un poco mas de 16 mil familias, ya que se transfiere el padrón de Sin Hambre, que era de un poco mas de 5 mil beneficiarios.

“Antes cuando solo eran sin hambre, podían hacer sus compras en las tiendas Diconsa, ahora como es dinero en efectivo podrán comprar en cualquier centro comercial, recibiendo un promedio de 900 pesos, además las becas, y atención medica en los diferentes centro de salud de la ciudad, incluso hay becas para universitarios, que ya el tramite lo harían los propis jóvenes”, comentó.

Hernández Alarcón, reconoció que han tenido acercamiento de familias que buscan el apoyo, sin embargo no se les ha podido dar el beneficio, ya que no hay encuestas socioeconómicas actualmente, que es la única forma que puedan acceder a este programa, no descartando que próximamente se pueda dar la oportunidad de agregar más familias.