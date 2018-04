Propuesta verde llega a empleados

NUEVO LAREDO, TAM.- Llegando a los diferentes sectores de la ciudad y continuando con su campaña cercana a la gente, el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 01, en representación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gustavo Pantoja Villarreal, visitó y platicó con el personal de una empresa del giro Metal Mecánica.

En dicha visita el candidato a Diputado Federal por el PVEM, presentó sus propuestas relacionadas a los ejes Social, Económico, Salud, Infraestructura Seguridad y Educación, sin duda temas que ocupan y preocupan, al pueblo en general, así como al mismo candidato que antes que político, es un ciudadano de esta bella ciudad fronteriza.

“Sin duda fue un diálogo muy importante, tanto con directivos como empleados en general, donde se tocó el tema económico social, no se dejaron esperar una lluvia de preguntas, sobre todo enfocadas a nuestras propuestas, esta visita fue sin duda interesante, porque no solo participa exponiendo, si no tuvimos un diálogo entre yo como candidato y todos los trabajadores y directivos, todo fue muy satisfactorio y ellos contentos con la explicación que les di”, comentó Pantoja Villarreal.